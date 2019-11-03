شكرا لقرائتكم مدير الكرة بالإسماعيلى: همام طارق يتدرب حاليا مع القوة العراقى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأضاف مدير الكرة للاسماعيلى قائلا :”اللاعب الدولى يتواصل معنا باستمرار لاطلاعنا بكل التفاصيل قبل انضمامه لمنتخب بلاده الذى يستعد لمواجهة منتخبي إيران والبحرين في إطار تصفيات مونديال قطر2022″.

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وتابع المنياوي :”موقفه النهائى لم يتحدد بعد سواء بالانضمام لصفوف الفريق قبل السفر للإمارات أو اللحاق بالبعثة هناك”.

وأكمل حديثه :”الفريق أصبح مكتمل الصفوف بعد عودة كل لاعبى الفريق المصابين ونتطلع لحصد بطاقة العبور لدور المقبل بالبطولة الأكبر فى الوطن العربى”.