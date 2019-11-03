شكرا لقرائتكم المقاولون يفاضل بين الإسماعيلية وعدة مدن أخرى لاستضافة معسكر الذئاب... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يفاضل المقاولون العرب بين الاسماعيلية وعدة مدن أخرى لاستضافة معسكر ذئاب الجبل المقرر إقامته الأسبوع المقبل في إطار استعدادات الفريق خلال فترة التوقف الجارية لمسابقة الدوري العام، للعودة بصورة أفضل مع استئناف الايجيبشن ليج.

ويسعى الجهاز الفنى للفريق بقيادة عماد النحاس لإعادة تجهيز اللاعبين خلال فترة التوقف الطويلة والتي تستمر حتى 22 نوفمبر الجاري بسبب مشاركة المنتخب الأوليمبي في كأس الأمم الأفريقية، من أجل مواصلة النتائج الجيدة في مسابقة الدوري العام.

ويحتل المقاولون العرب المركز المركز الخامس برصيد 7 نقاط بعد الفوز في مباراة طلائع الجيش بهدف نظيف في افتتاحية الدوري، ثم التعادل مع سموحة 2/2، والفوز على الانتاج الحربي 1/0، وأخيراً الخسارة أمام الزمالك بهدفين مقابل هدف.

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ويتبقى للمقاولون العرب مباراة مؤجلة أمام أسوان من الجولة الرابعة في مسابقة الدوري العام، حيث يسعى ذئاب الجبل لحجز مقعدهم في المربع الذهبي بنهاية الموسم للمشاركة في البطولات العربية والأفريقية.