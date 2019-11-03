شكرا لقرائتكم جنش يلغى سفره إلى ألمانيا بعد زيارة "فالتر" ويكشف موعد عودته... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يخضع محمود جنش حارس مرمى الزمالك، لأشعة جديدة خلال الفترة الجارية، وذلك للاطمئنان على حالته بعد الزيارة التى تلقاها من الطبيب الألمانى فالتر الذى أجرى له العملية الجراحية عقب إصابته بقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى.

ومن المقرر أن يُرسل جنش الأشعة الجديدة إلى الطبيب الألمانى، وذلك من أجل إخطاره بالبرنامج الجديد الذى سيخضع له وموعد عودته للتدريبات الجماعية حيث سينتظر ما يتراوح بين أسبوعان إلى 3 أسابيع قبل بدء المرحلة العلاجية القادمة مع تحديد موعد عودته للتدريبات الجماعية.

وشهدت الساعات الأخيرة، خضوع "جنش" لكشف طبي تحت إشراف فالتر في القاهرة نظرا لتواجد الأخير مؤخرا في مصر لارتباطه ببعض الأعمال ليستغل الفرصة والتقي بجنش للاطمئنان والوقوف علي حالته في حضور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطني ليطلب بعد ذلك الطبيب الألماني من جنش إجراء أشعة جديدة وإرسالها له للوقوف علي حالته بشكل نهائي وتحديد موعد وشكل البرنامج العلاجي الأخير له قبل العودة للتدريبات الجماعية ليقرر علي إثره حارس الأبيض عدم السفر إلي ألمانيا خلال الشهر الجاري بعد الزيارة المفاجأة له من الطبيب الألماني في القاهرة.