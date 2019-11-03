شكرا لقرائتكم تواجد 8 منتخبات أولميبة فى القاهرة استعدادا لأمم أفريقيا تحت 23 سنة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وأوقعت القرعة المنتخب الأوليمبي في مجموعة تضم مالي والكاميرون وغانا، بينما تضم المجموعة الثانية كوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

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وييستعد منتخب مصر بتدريباته على ستاد بتروسبورت ،بينما يخوض منتخب مالى تدريباته على الملعب الفرعى للمقاولون العرب ، ويخوض منتخب الكاميرون تدريباته على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة ،ويخوض منتخب غانا تدريباته على ستاد السكة الحديد ، وفى المجموعة الثانية يخوض منتخب نيجريا تدريباته على ملعب نادى الشمس ، بينما يخوض منتخب كوت ديفوار على ملعب ايروسبورت ، ويخوض منتخب زامبيا تدريباته على ملعب نادى النصر واخيرا يخوض منتخب جنوب افريقيا تدريباته على ملعب فندق جارد هوتيل

وبالنسبة لتدريب الحكام فسيكون في ملعب جهاز الرياضة العسكري، على أن تكون الإقامة في فندق تريامف هيليوبوليس .