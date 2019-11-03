شكرا لقرائتكم الوداد المغربي يستعين بالزمالك للهروب من عقوبات كاسونجو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يحاول مسئولو نادي الوداد المغربي، إنهاء أزمة الكونغولي كاسونجو، مهاجم الزمالك، بعد فسخ عقد استعارته لنهاية الموسم الجاري من طرف واحد.

ودخل كاسونجو فى عدة أزمات مع مسئولي نادي الوداد المغربي، منذ إتمام الصفقة، حتى إعلان فسخ تعاقده، ولم يتقاضي اللاعب أى أموال من النادي المغربي.

Advertisements

وقام كاسونجو بتقديم شكوي ضد الوداد المغربي، للمطالبة بحقوقه المالية كاملة، بعد عودته للقاهرة خلال الساعات القليلة الماضية.

ويسعي مسئولو الوداد، للاستعانة بنظرائهم فى الزمالك، لإنهاء أزمة كاسونجو بشكل ودي، واستغلال العلاقات الطيبة بين الناديين التى شهدت تعاون مشترك بين الناديين كان آخرها انتقال محمد أوناجم لاعب الوداد لصفوف القلعة البيضاء، مطلع الموسم الحالي.

ويعقد كاسونجو جلسة مع مسئولي الزمالك برئاسة مرتضي منصور، خلال الساعات القادمة، لحسم مصيره سواء بالعودة للقلعة البيضاء من جديد أو الانتقال لنادي آخر، وهو ما ستحسمه الأيام القليلة المقبلة.