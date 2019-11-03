شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يواصل تدريباته استعدادا للبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أدى لاعبو الإسماعيلى مران صباحى خفيف منذ قليل خلال فترة التوقف ، ضمن الاستعداد لاستئناف مشوار الفريق بمسابقة الدورى وكأس محمد السادس للأندية الأبطال. وخاض الدروايش ودية أمس مع الإنتاج الحربى انتهت بخسارته بهدفين مقابل هدف. Advertisements واشتمل المران على الجرى قبل أن يتطرق لتدريبات التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة واختتم بتقسيمة مصغرة. كما أدى محمد الشامى على هامش المران ،تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب فى ظل شعوره ببعض الاجهاد.

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