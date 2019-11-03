شكرا لقرائتكم الإسماعيلى يواصل تدريباته استعدادا للبطولة العربية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
واشتمل المران على الجرى قبل أن يتطرق لتدريبات التسليم والتسلم فى المساحات الضيقة واختتم بتقسيمة مصغرة.
كما أدى محمد الشامى على هامش المران ،تدريبات تأهيلية بالجرى حول الملعب فى ظل شعوره ببعض الاجهاد.
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