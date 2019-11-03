شكرا لقرائتكم معسكر مغلق لمنتخب مصر للكرة النسائية استعدادا لتصفيات كأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
المعسكر المغلق يضم 24 لاعبة وتقام التدريبات علي فترتين، فترة صباحية تشمل تدريبات بدنية مكثفة تحت إشراف عصام سليمان المعد البدني وتتضمن الفترة المسائية تدريبات خططية بقيادة حسين عبد اللطيف وجهازه المعاون مصطفي منير المدرب العام ، وفايزة حيدر المدرب المساعد ، وباسم خيرت مدرب حراس المرمى بالتدريب علي بعض الجمل التكتيكية بهدف رفع درجة التجانس والانسجام بين اللاعبات والتدريب علي طريقة اللعب ويختتم المعسكر بمباراة ودية امام نادي المعادي واليخت يوم الجمعة 8 نوفمبر .
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