شكرا لقرائتكم معسكر مغلق لمنتخب مصر للكرة النسائية استعدادا لتصفيات كأس العالم... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

يخوض منتخب مصر للكرة النسائية بقيادة حسين عبداللطيف المدير الفني معسكر مغلق غدا الاثنين 4 نوفمبر ويستمر لمدة ستة أيام حتي 9 نوفمبر ضمن الاستعدادات لخوض تصفيات افريقيا المؤهلة لكأس العالم تحت 20 سنة المقرر لها فبراير القادم.

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المعسكر المغلق يضم 24 لاعبة وتقام التدريبات علي فترتين، فترة صباحية تشمل تدريبات بدنية مكثفة تحت إشراف عصام سليمان المعد البدني وتتضمن الفترة المسائية تدريبات خططية بقيادة حسين عبد اللطيف وجهازه المعاون مصطفي منير المدرب العام ، وفايزة حيدر المدرب المساعد ، وباسم خيرت مدرب حراس المرمى بالتدريب علي بعض الجمل التكتيكية بهدف رفع درجة التجانس والانسجام بين اللاعبات والتدريب علي طريقة اللعب ويختتم المعسكر بمباراة ودية امام نادي المعادي واليخت يوم الجمعة 8 نوفمبر .

بدورها تبحث الدكتورة سحر عبدالحق عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف علي الكرة النسائية عن إقامة أكثر من مباراة ودية دولية الفترة المقبلة بناء علي طلب حسين عبد اللطيف الذي أكد علي ضرورة توفير مباريات دولية للاحتكاك مع مدارس ومستويات مختلفة لإكساب اللاعبات الخبرات الدولية المطلوبة .