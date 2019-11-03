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الأهلي يتراجع ويلغى ودية معسكر الإمارات مكتفيا بالتدريبات...

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جدة - عمرو شويل ألغى الجهاز الفني لفريق الأهلي، فكرة إقامة مباراة ودية خلال المعسكر التدريبي الذي يقام حاليا في الإمارات، والاكتفاء بالتدريبات اليومية على ملعب شباب أهلي دبي للتحضير للمواجهات المهمة التي يخوضها الفريق في المرحلة المقبلة سواء فيما يتعلق بمنافسات بطولة الدوري الممتاز أو بطولة دوري أبطال إفريقيا.

 

ومنح فايلر الفريق راحة اليوم من التدريبات ووافق الجهاز الفني على جولة حرة للاعبين داخل مدينة دبي.

 

وركزت تدريبات الأهلي التي تقام في معسكر الإمارات على الجانب الفني والخططي بصورة كبيرة وذلك من خلال تنفيذ بعض الجمل الفنية التى يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال المباريات الرسمية.

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لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى على موعد للقيام بجولة حرة اليوم فى دبى، على هامش معسكر الفريق الذى يقام في الإمارات بدءا من الخميس الماضي ويستمر إلى الأربعاء المقبل.

 

ومنح الجهاز الفنى لاعبى الأهلي راحة من التدريبات اليوم بعد أن خاض الفريق تدريباته على ملعب شباب أهلي دبى، ضمن البرنامج الذى ينفذه الأحمر على المستوى البدنى و الفنى، والذى يرغب من خلاله رينيه فايلر المدير الفني في الوصول إلى أهداف محددة، سواء على المستويين الفنى أو التقارب بشكل أكبر بين الجهاز واللاعبين، من خلال التواجد فى معسكر خارجى لمدة أسبوع.

 

 

 

 

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