شكرا لقرائتكم الأهلي يتراجع ويلغى ودية معسكر الإمارات مكتفيا بالتدريبات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ومنح فايلر الفريق راحة اليوم من التدريبات ووافق الجهاز الفني على جولة حرة للاعبين داخل مدينة دبي.
وركزت تدريبات الأهلي التي تقام في معسكر الإمارات على الجانب الفني والخططي بصورة كبيرة وذلك من خلال تنفيذ بعض الجمل الفنية التى يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال المباريات الرسمية.
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