شكرا لقرائتكم الأهلي يتراجع ويلغى ودية معسكر الإمارات مكتفيا بالتدريبات... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل ألغى الجهاز الفني لفريق الأهلي، فكرة إقامة مباراة ودية خلال المعسكر التدريبي الذي يقام حاليا في الإمارات، والاكتفاء بالتدريبات اليومية على ملعب شباب أهلي دبي للتحضير للمواجهات المهمة التي يخوضها الفريق في المرحلة المقبلة سواء فيما يتعلق بمنافسات بطولة الدوري الممتاز أو بطولة دوري أبطال إفريقيا.

ومنح فايلر الفريق راحة اليوم من التدريبات ووافق الجهاز الفني على جولة حرة للاعبين داخل مدينة دبي.

وركزت تدريبات الأهلي التي تقام في معسكر الإمارات على الجانب الفني والخططي بصورة كبيرة وذلك من خلال تنفيذ بعض الجمل الفنية التى يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال المباريات الرسمية.

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