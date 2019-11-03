شكرا لقرائتكم ليفربول وسيتي يقلبان خسارتيهما أمام أستون فيلا وساوثهامبتون ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - حقق ليفربول انتصارا بشق الأنفس وتغلب على مضيفه أستون فيلا 2- 1 يوم السبت في المرحلة الحادية عشرة من الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم، والتي شهدت أيضا انتصارا صعبا لمانشستر سيتي حامل اللقب أمام ساوثهامبتون 2 - 1 وهزيمة محبطة لمانشستر يونايتد أمام بورنموث صفر - 1.

وفي مباريات أخرى جرت اليوم بالمرحلة نفسها، تعادل أرسنال مع وولفرهامبتون 1 - 1 وتغلب نيوكاسل على مضيفه وست هام 3 - 2 وشيفلد يونايتد على ضيفه بيرنلي 3 - صفر وبرايتون على نوريتش سيتي 2 - صفر.

وحول ليفربول تأخره أمام مضيفه أستون فيلا إلى الفوز 2 - 1 ليواصل تربعه في الصدارة رافعا رصيده إلى31 نقطة بينما تجمد رصيد أستون فيلا عند 11 نقطة في المركز السادس عشر.

وسجل المهاجم المصري محمود حسن "تريزيغيه" أول هدف له في الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث افتتح التسجيل لأستون فيلا في الدقيقة 21 في شباك ليفربول الذي يضم مواطنه النجم المصري محمد صلاح، والذي أهدر أكثر من فرصة في مباراة اليوم. وكادت المباراة أن تنتهي بفوز أستون فيلا، لكن ليفربول قلب الموازين لصالحه في الوقت القاتل، حيث تعادل عن طريق أندرو روبرتسون في الدقيقة 87 ثم خطف النجم ساديو ماني هدف الفوز لليفربول في الثواني الأخيرة من الوقت المحتسب بدل الضائع.