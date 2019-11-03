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محمود متولى ينشر من أمام برج خليفة فى دبى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود متولي مدافع النادي الأهلي صورة عبر حسابه الشخصي على موقع إنستجرام من أمام برج خليفة فى دبى، على هامش معسكر الفريق المقام حالياً فى الإمارات استعداداً لاستئناف الدورى العام بعد الانتهاء من كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى يشارك فيها المنتخب الأوليمبى.

وأجرى محمود متولى أشعة جديدة فى الإمارات، وتم عرضها على استشارى ألمانى فى دبى للاطمئنان على حالته بشكل أكبر والتعرف على مدى تعافيه من الإصابة التى تعرض لها فى مباراة السوبر المصرى وأبعدته عن المشاركة الجماعية.

وأصيب متولى بتمزق فى العضلة الخلفية خلال مشاركته بمباراة الزمالك، ويخضع لبرنامج علاجى وتأهيلي تمهيدا لعودته من جديد والتواجد في المباريات الرسمية.

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وأوصى الاستشارى الألماني الذى تم عرض الأشعة عليه بعدم الاستعجال فى عودة متولى للملاعب والتهمّل فى تنفيذ البرنامج العلاجى الذى يسير عليه اللاعب منذ إصابته في لقاء السوبر.

وينفذ متولى برنامجا تاهيليا في صالة الجيم داخل فندق الإقامة منذ وصول بعثة الفريق إلى الإمارات الخميس الماضي لاقامة معسكر تدريبي لمدة أسبوع وفق الرؤية الفنية للسويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق.


محمود متولي

 

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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