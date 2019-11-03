شكرا لقرائتكم خبر عن فلاش باك.. 4 أهداف حصيلة مباراة الذهاب بين المصرى وبطل سيشل بالكونفدرالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يلتقى فريق المصرى البورسعيدى مع كوت دى أور بطل سيشل، فى الثالثة عصر اليوم، بإياب الدور التهميدى من بطولة الكونفدرالية الأفريقية على ملعب برج العرب بالإسكندرية.

وتغلب المصرى على بطل سيشل برباعية فى مباراة الذهاب التى جمعت الفريقين الأسبوع الماضى فى ملعب لينيتيه بسيشل، أحرز أهداف المصرى أحمد ياسر، ومحمود وادى، وأوستن أموتو، وأحمد جمعة.

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من جهته عقد إيهاب جلال، المدير الفنى للمصرى البورسعيدى، اجتماعاً مع لاعبيه طالبهم خلاله بمواصلة الإمتاع الكروى بالعروض المتميزة والنتائج المبهرة، مشدداً على ضرورة اللعب من لمسة واحدة وتجنب إهدار الفرص السهلة لتسجيل رقم قياسى يضاف لسجل إنجازات الفريق البورسعيدى بالكونفدرالية، لاسيما أن بطل سيشل سوف يسعى لتحسين صورته وتجنب هزيمة ساحقة.