شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة يكشف المفاجأة الألمانية لجنش وإلغاء سفره وتحديد موعد عودته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يخضع محمود جنش حارس مرمى الزمالك لأشعة جديدة خلال الفترة الجارية، للاطمئنان على حالته بعد الزيارة التى تلقاها من الطبيب الألمانى فالتر الذى أجرى له العملية الجراحية عقب إصابته بقطع فى وتر أكيلس مع المنتخب الوطنى.

ومن المقرر أن يُرسل جنش الأشعة الجديدة للطبيب الألمانى بعدما خضع جنش خلال الساعات الماضية لكشف طبي جديد تحت إشراف فالتر فى القاهرة بحضور محمد أبو العلا طبيب المنتخب الوطنى الذى حرص حارس الفريق الأبيض على توجيه الشكر له على دوره فى علاجه كما قرر جنش إلغاء سفره إلى ألمانيا.

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