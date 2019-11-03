شكرا لقرائتكم خبر عن تعديل فى جدول وديات الإسماعيلى استعداداً للجزيرة الإماراتى والان مع تفاصيل الخبر
وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر المقبل بمباراة العودة.
ويخوض الإسماعيلى ثانى مبارياته الودية بعد مواجهة الإنتاج الحربى التى أقيمت أمس، السبت، حيث يلاقى إف سى مصر الخميس المقبل على ملعب اف سى مصر، قبل مواجهة المصرى البورسعيدى الثلاثاء 12 نوفمبر، وتختتم الوديات بمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء 19 نوفمبر.
وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.
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