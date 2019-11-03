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تعديل فى جدول وديات الإسماعيلى استعداداً للجزيرة الإماراتى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقرر تقديم ودية الإسماعيلى مع نادى مصر 24 ساعة لتقام الأربعاء المقبل بدلا من الخميس، وذلك ضمن تحضيرات الفريقين لاستئناف مشوارهما بمسابقة الدورى الممتاز والتى تم تأجيلها لما بعد انطلاق منافسات بطولة كأس الأمم الأفريقية للشباب فى مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر الجارى.

 

وكان الفريق قد بدأ أمس سلسلة ودياته بملاقاة الإنتاج الحربى على استاد الإسماعيلية وانتهت بخسارة الدراويش بهدفين مقابل هدف.

 

وحقق الإسماعيلى فوزًا غاليًا على الجزيرة الإماراتى بهدفين دون رد فى إطار جولة الذهاب من دور الـ16 بكأس محمد السادس للأندية الأبطال، وتنتظره موقعة حاسمة على ملعب محمد بن زايد بأبو ظبى فى 26 نوفمبر المقبل بمباراة العودة.

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ويخوض الإسماعيلى ثانى مبارياته الودية بعد مواجهة الإنتاج الحربى التى أقيمت أمس، السبت، حيث يلاقى إف سى مصر الخميس المقبل على ملعب اف سى مصر، قبل مواجهة المصرى البورسعيدى الثلاثاء 12 نوفمبر، وتختتم الوديات بمواجهة مصر المقاصة الثلاثاء 19 نوفمبر.

 

وقرر اتحاد الكرة تأجيل ما تبقى من مباريات الأسبوع الخامس وأيضا مواجهات الجولة السادسة لحين الانتهاء من منافسات بطولة أفريقيا تحت 23 سنة التى تنظمها مصر خلال الفترة من 8 حتى 22 نوفمبر المقبل والمؤهلة لدورة الألعاب الأولمبية 2020 طوكيو.

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