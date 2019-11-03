شكرا لقرائتكم خبر عن تعرف على ملاعب تدريب المنتخبات ببطولة أفريقيا تحت 23 سنة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلنت اللجنة المنظمة لبطولة كأس الأمم الأفريقية تحت 23 سنة التى تستضيفها مصر وتنطلق الجمعة المقبل وحتى يوم 22 نوفمبر الجارى المؤهلة لأوليمبياد طوكيو 2020 بتواجد المنتخبات الثمانية المتأهلة للبطولة .

وقع المنتخب الأوليمبي في مجموعة تضم مالى والكاميرون وغانا، بينما تضم المجموعة الثانية كوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

ويخوض منتخب مصر تدريباته على استاد بتروسبورت، بينما يخوض منتخب مالى تدريباته على الملعب الفرعى للمقاولون العرب، ويخوض منتخب الكاميرون تدريباته على الملعب الفرعى لاستاد القاهرة، ويخوض منتخب غانا تدريباته على ستاد السكة الحديد، وفى المجموعة الثانية يخوض منتخب نيجريا تدريباته على ملعب نادى الشمس، بينما يخوض منتخب كوت ديفوار على ملعب إيروسبورت، ويخوض منتخب زامبيا تدريباته على ملعب نادى النصر واخيرا يخوض منتخب جنوب افريقيا تدريباته على ملعب أحد الفنادق.

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أما الحكام، فإن تدريبهم سيكون في ملعب جهاز الرياضة العسكرى على أن تكون الإقامة بأحد الفنادق.