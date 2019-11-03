شكرا لقرائتكم خبر عن مدرب أسوان يتساءل: ممكن أعرف هنلاعب مين؟.. وعضو الجبلاية: اهدا وهنقولك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تساءل مجدي عبد العاطي ، المدير الفنى لفريق أسوان ، عن الفريق الذى سيلاعبة أبناء الجنوب فى الجولة المرتقبة من الدورى بعد انتهاء فترة التوقف التى تستمر حتى 22 نوفمبر الجارى بسبب مشاركة المنتخب الأوليمبى فى بطولة كأس الأمم الأفريقية.

وكتب عبد العاطى عبر حسابه على فيس بوك، "أنا عارف إنه سؤال مش فى وقته بس ممكن أعرف إحنا هنلاعب مين الماتش الجاى ده بعد اذنكم ؟ #اتحاد_الكرة".

ورد أحمد عبد الله عضو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، "اهدا وهنبقى نبعتلك".

وجار الرد سريعاً من مدرب أسوان، "حاضر بس عايز أعرف أجى القاهرة ولا أخلينى فى أسوان"، ليرد عضو الجبلاية، "أسوان حلوة فى الوقت دا.. اثبت عندك شوية.. ابعت عايز تيجى القاهرة امتى وهنفكر".

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ونجح نادى أسوان في تحقيق الفوز الأول له بالدوري هذا الموسم والانتصار الأول فى تاريخ مواجهاته ضد إنبى ضمن منافسات الجولة الخامسة من الدورى المصرى الممتاز.

أسوان فاز بنتيجة 1-0 ليتخطى الخسارة التى لحقت به فى الجولة الثالثة ضد الأهلي بنتيجة 5-1، وبعدما خاض 3 جولات في الدوري خسر مرتين وتعادل مرة.

كانت مباراة أسوان والمقاولون بالجولة الرابعة من الدوري قد تم تأجيلها بسبب تقديم موعد مباراة المقاولون مع الزمالك بدلاً من مباراة القمة، ليخوض أسوان مباراة الجولة الخامسة أمام إنبي، ويواجه أسوان فريق طلائع الجيش في الجولة السابعة على ملعبة، في الوقت الذي لا يعلم أبناء الجنوب هل يستقرون في أسوان لمواجهة الطلائع أم يسافرون إلى القاهرة لخوض مباراتهم المؤجلة أمام المقاولون.



مجدي عبد العاطي

وائل رياض