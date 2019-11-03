شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. الزمالك أمل الوداد المغربى للهروب من عقوبات كاسونجو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحاول مسئولو نادي الوداد المغربي إنهاء أزمة الكونغولي كاسونجو، مهاجم الزمالك، بعد فسخ عقد استعارته لنهاية الموسم الجارى من طرف واحد.

ودخل كاسونجو فى عدة أزمات مع مسئولي نادى الوداد المغربى منذ إتمام الصفقة حتى إعلان فسخ تعاقده، ولم يتقاض اللاعب أى أموال من النادى المغربى.

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وقدم كاسونجو شكوى ضد الوداد للمطالبة بحقوقه المالية كاملة، بعد عودته للقاهرة خلال الساعات القليلة الماضية، ولجأ النادى المغربى لمسئولى الزمالك للهروب من العواقب المنتظرة.

ويعقد كاسونجو جلسة مع مسئولى الزمالك برئاسة مرتضي منصور، خلال الساعات المقبلة، لحسم مصيره سواء بالعودة للقلعة البيضاء من جديد أو الانتقال لناد آخر، وهو ما ستحسمه الأيام القليلة المقبلة.

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