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جمال محمد على يفتتح دورة الفيفا لإعداد معلمى التدريب

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتح الدكتور جمال محمد على، نائب رئيس اللجنة الخماسية لإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم ، دورة إعداد معلمى مدربى كرة القدم التى ينظمها الاتحاد الدولى لكرة القدم والاتحاد الأفريقي لكرة القدم بأحد فنادق القاهرة، ويحضرها 26 دارسا من مصر وتونس والجزائر والنيجر ونيجريا وتوجو والمغرب وبوركينا فايز وغانا وليبيا.

 

ويحاضر فى الدورة محمد نصرة المحاضر الدولى من سنغافورة، وحسن مالوش من تونس ودومنيك من السنغال، ويشرف على تنظيم الدورة من الاتحاد المصرى لكرة القدم محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري وانسان عاشور من الإدارة الفنية للاتحاد وتستمر الدورة لمدة خمسة ايام تتضمن أربعين ساعة دراسية

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ووجه الدكتور جمال محمد على الشكر للفيفا والكاف على الاهتمام بإعداد المحاضرين، ووعد بتوفير أى متطلبات لنجاح الدورة، وطلب من الحاضرين عدم إهدار الفرصة وزيارة المعالم السياحية بالقاهرة وزيارة الاتحاد المصري لكرة القدم.

 

دورة الفيفا لاعداد معلمي التدريب (1)
دورة الفيفا لاعداد معلمي التدريب 

دورة الفيفا لاعداد معلمي التدريب (2)
دورة الفيفا لاعداد معلمي التدريب 

دورة الفيفا لاعداد معلمي التدريب (3)
دورة الفيفا لاعداد معلمي التدريب

دورة الفيفا لاعداد معلمي التدريب (4)
دورة الفيفا لاعداد معلمي التدريب
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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