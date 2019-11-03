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شكرا لقرائتكم خبر عن جمال محمد على يفتتح دورة الفيفا لإعداد معلمى التدريب والان مع تفاصيل الخبر
ويحاضر فى الدورة محمد نصرة المحاضر الدولى من سنغافورة، وحسن مالوش من تونس ودومنيك من السنغال، ويشرف على تنظيم الدورة من الاتحاد المصرى لكرة القدم محمود سعد المدير الفني للاتحاد المصري وانسان عاشور من الإدارة الفنية للاتحاد وتستمر الدورة لمدة خمسة ايام تتضمن أربعين ساعة دراسية
ووجه الدكتور جمال محمد على الشكر للفيفا والكاف على الاهتمام بإعداد المحاضرين، ووعد بتوفير أى متطلبات لنجاح الدورة، وطلب من الحاضرين عدم إهدار الفرصة وزيارة المعالم السياحية بالقاهرة وزيارة الاتحاد المصري لكرة القدم.
دورة الفيفا لاعداد معلمي التدريب
دورة الفيفا لاعداد معلمي التدريب
دورة الفيفا لاعداد معلمي التدريب
دورة الفيفا لاعداد معلمي التدريب
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