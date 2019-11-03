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افتتاح مركز شباب "الجدى" بشمال سيناء

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت وزارة الشباب والرياضة مركز شباب "الجدى" بشمال سيناء بعد الانتهاء من إنشائه، حرصاً من الوزارة علي توفير مراكز الشباب لكل مناطق شمال سيناء. 

 

وتتضمن منشآت مركز شباب الجدي حديقة أطفال على أحدث المواصفات، مكتبة بها 2000 كتاب، صالة لياقة بدنية بها أحدث الأجهزة، 6 أجهزة كمبيوتر، حمام السباحة، ملعب نجيل صناعي، عدد (2) غرفة لتغيير الملابس، صالة حاسب آلى، صالة تنس طاولة ، بلياردو، بالإضافة إلي تجهيزات المركز بالأثات.

 

يذكر أن المركز أصبح جاهزًا لاستقبال المترددين من أبناء قرية الجدى التابعة لمركز الحسنة بشمال سيناء.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على اليوم السابع وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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