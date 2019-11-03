شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز شباب "الجدى" بشمال سيناء والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - افتتحت وزارة الشباب والرياضة مركز شباب "الجدى" بشمال سيناء بعد الانتهاء من إنشائه، حرصاً من الوزارة علي توفير مراكز الشباب لكل مناطق شمال سيناء.

وتتضمن منشآت مركز شباب الجدي حديقة أطفال على أحدث المواصفات، مكتبة بها 2000 كتاب، صالة لياقة بدنية بها أحدث الأجهزة، 6 أجهزة كمبيوتر، حمام السباحة، ملعب نجيل صناعي، عدد (2) غرفة لتغيير الملابس، صالة حاسب آلى، صالة تنس طاولة ، بلياردو، بالإضافة إلي تجهيزات المركز بالأثات.

يذكر أن المركز أصبح جاهزًا لاستقبال المترددين من أبناء قرية الجدى التابعة لمركز الحسنة بشمال سيناء.