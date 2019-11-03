شكرا لقرائتكم خبر عن سوبر كورة.. رمضان صبحى يزين قائمة أغلى 10 لاعبين بأمم أفريقيا تحت 23 عاما والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يتواجد رمضان صبحى نجم النادى الأهلى ومنتخب مصر الأوليمبى، فى قائمة أغلى النجوم ببطولة كأس أمم أفريقيا تحت 23 سنة، لكنه ليس الأغلى وفقًا لموقع "ترانسفير ماركت" العالمى، حيث يتصدر القائمة النيجيرى صامويل تشوكويزي.
ويسيطر نجوم منتخب كوت ديفوار على قائمة الأغلى بتواجد 4 لاعبين من الأفيال يليهم نجوم نيجيريا، حيث تضم القائمة 3 نسور، بجانب رمضان صبحى ولاعب من جنوب أفريقيا ومثله من الكاميرون.
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