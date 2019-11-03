اتحاد الكرة ردا على مدرب أسوان عبر فيسبوك: "نفطر ونشوف طلبك"

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

وجه مجدي عبدالعاطي المدير الفني لنادي أسوان سؤالا للاتحاد المصري لكرة القدم بشأن معرفة منافس الفريق في الجولة المقبلة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وكان اتحاد الكرة أعلن في وقت سابق عن تأجيل الدوري لما بعد بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عاما.

وكتب مدرب أسوان عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك": "أنا عارف أنه سؤال مش في وقته، بس ممكن أعرف احنا هنلاعب مين الماتش الجاي ده بعد اذنكم؟".

ليرد عليه أحمد عبدالله راضي عضو اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة مازحًا: "اهدا شوية وهنبقى نبعتلك".

وقال مجدي عبدالعاطي: "أجي القاهرة ولا أخليني في أسوان"، ليرد عليه عضو اللجنة الخماسية قائلا: "أسوان حلوة في الوقت دا.. اثبت عندك شوية.. ابعت بس عاوز تيجي القاهرة امتى وهنفكر".

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وأضاف أحمد عبدالله راضي: "عامل دوشة على الصبح وإحنا لسه فاتحين ولسه بنرش.. نفطر بقى ونشوف طلبك".

وقال مدرب أسوان: "أنا حاسس كلمة كمان وهتقولي طلبك بيتمضي من فوق عند مدام سوسن مش عندنا"، ليرد عليه عضو اللجنة الخماسية مازحًا: "مفيش مدام سوسن ..عندنا أم محمود".

يُذكر أن الاتحاد المصري لكرة القدم لم يعلن الأجندة الخاصة بالدوري وموعد استئناف المباريات، حيث تنتهي بطولة أمم أفريقيا تحت 23 عام يوم 22 نوفمبر الجاري.