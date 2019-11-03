من هو الراحل بيتشو الذي أشعلت صورته ديربي كازابلانكا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - لم تقتصر إثارة ديربي كازابلانكا بين الرجاء والوداد في ذهاب دور الستة عشر بكأس محمد السادس للأندية الأبطال "دوري أبطال العرب" على كرة القدم التي شوهدت في أرض الملعب، بل امتدت للمدرجات، حيث خطف "تيفو" جماهير الوداد الأنظار بشدة ليلة أمس السبت.

وانقسم التيفو إلى "تنين" مجسم ضخم أحيط بالألعاب النارية التي أشعلت الملعب في مشهد استثنائي، بينما ظهر في جزء آخر لاعب يجلس على كرة، وشكلت جماهير الوداد جملة "طال الانتظار" خلف مجسم اللاعب.

ولم يكن المشهد أو اللاعب المشار إليه في "تيفو" الوداد معروفًا للجماهير غير المغربية، حيث تساءل كثيرون من مشاهدي المواجهة التي انتهت بهدف لكل فريق عن هوية اللاعب، والمشهد المقصود.

وتعود الواقعة إلى عام 1978 عندما انسحب لاعبو الرجاء أمام الوداد خلال مواجهة جمعت الفريقين، وكانت تشير نتيجتها إلى التعادل بهدف لكل منهما، قبل احتساب ركلة جزاء لمصلحة الوداد وطرد نجيب مخلص حارس مرمى الرجاء، مما أثار غضب لاعبي الفريق الذين هددوا بالانسحاب.

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ازداد الوضع تعقيدًا في تلك المواجهة التاريخية عندما تصدى شكري نجم الوداد في ذلك الوقت والذي اشتهر بلقب "بيتشو" للركلة، وهو ما زاد من غضب لاعبي الرجاء، حيث كان بيتشو لاعبًا في صفوف الرجاء قبل انتقاله إلى غريمهم في الدار البيضاء، مما تسبب في احتقان جماهيري كبير.

جلس بيتشو على الكرة انتظارًا لحسم موقف لاعبي الرجاء الذين انسحبوا بالفعل من المواجهة، في مشهد أصبح تاريخيًا بعد ذلك، وصورة أصبحت تتداولها جماهير الوداد لاستفزاز جماهير الرجاء على مدار عشرات السنين.

وقصدت جماهير الوداد بجملة "طال الانتظار" الرد على استفزازات جماهير الرجاء في الشهور الماضية، بعد انسحاب الوداد أمام الترجي التونسي في نهائي النسخة الأخيرة من دوري أبطال أفريقيا، بالتذكير بالمواجهة التي انسحب فيها لاعبو الرجاء أمامهم.