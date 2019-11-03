الشناوي: لمسنا حالة التغيير مع فايلر.. وهدفنا دوري الأبطال

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أكد محمد الشناوي، حارس الأهلي، أن الجميع لمس حالة التغيير مع المدير الفني السويسري رينيه فايلر، مشيرًا إلى أن لقب دوري أبطال إفريقيا من حق جماهير القلعة الحمراء عليهم.

وقال الشناوي في تصريحات نقلها الموقع الرسمي لناديه إنه متفاءل بالمرحلة المقبلة إلى أقصى درجة، خاصة في وجود الجهاز الفني الحالي بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذي نجح في الفوز بلقب السوبر المحلي في بداية مشواره، إلى جانب الأداء المميز حتى الآن في إفريقيا والدوري.

وأضاف: "الجميع لمس حالة التغيير في شكل الفريق بشكل عام، والروح الجديدة والحماس لدى اللاعبين في وجود رينيه فايلر المدير الفني الحالي وجهازه المعاون، وهذه الروح بدأت منذ الفوز ببطولة الدوري العام الموسم الماضي، وساهمت في تحقيق دفعة معنوية قوية للفريق بشكل عام".

وفيما يتعلق بمدربي حراس المرمى، قال الشناوي إن مدربه السابق طارق سليمان قدم فترة مميزة حافلة بالبطولات والألقاب مع الأهلي، واستفاد منه الحراس بصورة كبيرة؛ سواء على المستوى الفني أو التعامل النفسي والمعنوي، كما أن ميشيل يانكون المدرب الحالي يقدم أداء متميزا وتربطه علاقة مميزة مع جميع الحراس، ويحاول دائما أن يتحدث إلى الجميع.

وأشار الشناوي إلى أنه يسعى للاستفادة من خبرات يانكون الذي يقوم بتنفيذ تدريبات قوية، ويتمنى أن يكون الفريق موفقا في وجود الجهاز الفني الحالي، ويتوج بجميع البطولات وتحقيق طموحات الجماهير.

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وأوضح حارس الأهلي، أن الفوز بدوري أبطال إفريقيا مع الفريق هو أحد أهم الأهداف الرئيسية التي يسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة مع الفريق، مشيرا إلى أنه من حق الجماهير على اللاعبين القتال حتى يتوج الأهلي باللقب ويحقق البطولة التاسعة، ويعود من جديد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأشار إلى أن خريطة الكرة في إفريقيا تغيرت منذ موسمين على وجه التحديد، حيث أصبحت المنافسة أكثر صعوبة، في ظل وجود أكثر من فريق ينافس بقوة علي اللقب، كما أن معظم الفرق دعمت صفوفها بشكل جيد، لكن الأهلي قادر على الفوز باللقب وتحقيق البطولة الغالية تنتظرها الجماهير، خاصة أنه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين تتمتع بالخبرة والكفاءة.

وواصل الشناوي حديثه قائلا: "دائما ما أتحدث إلى نفسي، وأركز على التفاصيل الصغيرة في أدائي خلال المباريات، وأحاول جاهدا أن أعالج أخطائي وتلافيها من مباراة لأخرى، ومن المؤكد أن هذا الأمر يصب في مصلحة الفريق بشكل عام، ودائما ما أبحث عن الظهور بشكل جيد".

وأكمل: "لا أشغل نفسي كثيرا بنتائج المباريات السابقة، ودائما ما يكون تركيزنا في المباريات المقبلة، من أجل تحقيق الفوز بالبطولات والألقاب".

وفيما يتعلق بالمنتخب الوطني شدد الشناوي على أن المنتخب أمامه الكثير من التحديات في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه يشعر بمدى الحزن الذي أصاب الجماهير؛ بسبب ما حدث في البطولة الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر، متمنيا تحقيق طموحات الجماهير مع الجهاز الفني الجديد، والتأهل أولا إلى بطولة إفريقيا ثم الفوز باللقب وحسم التأهل إلى كأس العالم، وجميعها أهداف مستقبلية يتطلع الجميع في المنتخب الوطني لتحقيقها.