الأهلي: لم نُخطر بملعب مواجهة النجم.. والأجانب ينضمون لمنتخباتهم من الإمارات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن، وريهام حمدي:

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، أن النادي لم يتلقَّ أي إخطار بشأن ملعب مباراة الفريق أمام النجم الساحلي التونسي بدوري أبطال أفريقيا.

ويستعد الأهلي لملاقاة النجم الساحلي بملعب الأخير، ضمن الجولة الأولى لمجموعات دوري أبطال أفريقيا يوم 29 من شهر نوفمبر الجاري.

وقال عبدالحفيظ، في تصريحات للموقع الرسمي للأهلي "النادي لم يتلقَّ خطابا رسميا إلى الآن بشأن ملعب مباراة النجم الساحلي، لا نعلم المباراة ستقام في رادس أم ملعب آخر".

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وتابع: "الثلاثي الأجنبي علي معلول ووليد أزارو وجيرالدو، سيتوجهون مباشرة من الإمارات إلى بلادهم للمشاركة مع منتخباتهم في فترة التصفيات الأفريقية".

وينضم معلول لمنتخب تونس الذي يخوض لقائي ليبيا وغينيا الاستوائية، فيما ينضم أزارو لمنتخب المغرب الذي يلعب أمام موريتانيا وبوروندي، بينما ينضم جيرالدو لمنتخب أنجولان فيما للمشاركة أمام جامبيا والجابون.

الجدير بالذكر أن الأهلي ينهي معسكره التدريبي في الإمارات يوم الأربعاء المقبل.