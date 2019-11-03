تريزيجيه ثامن لاعب مصري يسجل في بريميرليج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كتب النجم الدولي محمود حسن تريزيجيه جناح أستون فيلا تاريخا مصريا جديدا في الدوري الإنجليزي بعد زيارته لشباك ليفربول في المباراة التي انتهت لصالح الريدز (2-1) ضمن منافسات الجولة الـ11 من الدوري الإنجليزي الممتاز.

اتجهت الأنظار أمس السبت إلى ملعب "فيلا بارك" حيث شهدت مشاركة ثلاثة لاعبين مصريين، بوجود محمد صلاح نجم ليفربول في مواجهة محمود تريزيجيه وأحمد المحمدي ثنائي أستون فيلا، في حالة استثنائية بالدوري الأقوى بالعالم.

وانتظر تريزيجيه 10 جولات ليسجل أول أهدافه في بريميرليج في مرمى متصدر الترتيب، وكان قريبا من منح الثلاث نقاط لفريقه، لولا نجاح ليفربول في قلب الطاولة خلال الدقائق الأخيرة بهدفين سجلهما أندي روبيرتسون وساديو ماني.

وجاء الهدف في الدقيقة 21، بعد تلقي تريزيجيه كرة عرضية من زميله الأسكتلندي جون ماكجين، ليودع الكرة في شباك الحارس أليسون بيكر، ولجأ الحكم إلى تقنية الفيديو المساعد للتأكد من عدم وجود تسلل، قبل أن يحتسبه في النهاية.

"هذه هي اللحظة الأهم بالنسبة لي خلال الموسم، سجلت أول أهدافي في الدوري الإنجليزي وفي مرمى فريق عريق مثل ليفربول، قدمنا مباراة كبيرة لكننا فقدنا تركيزنا في الدقائق الأخيرة من المباراة"، هكذا صرح تريزيجيه بعد المباراة.

وأصبح تريزيجيه بعد تسجيل أول أهدافه في بريميرليج أول مصري يسجل لأستون فيلا في تاريخ المسابقة، كما رفع عدد الجنسيات التي تمكنت من تدوين نفسها على لائحة مسجلي الفيلانز بالدوري الإنجليزي إلى 32 جنسية وفقا لـ"أوبتا".

صاحب الـ25 عاما انضم أيضا إلى قائمة الهدافين المصريين في الدوري الإنجليزي بشكل عام، حيث بات ثامن لاعب مصري في القائمة التي يتصدرها النجم محمد صلاح برصيد 61 هدفا أحرزهم مع ليفربول وتشيلسي خلال 97 مباراة.

يُذكر أن تريزيجيه انتقل إلى أستون فيلا بداية الموسم الجاري، قادمًا من قاسم باشا التركي الذي قضى به موسمين، مع العلم أن اللاعب بدأ مسيرته مع النادي الأهلي قبل الانتقال للدوري البلجيكي من بوابة أندرلخت وموسكرون معارًا.

Advertisements

قائمة الهدافيين المصريين في بريميرليج:

1- محمد صلاح - 61 هدفا (تشيلسي، ليفربول).

2- ميدو - 22 هدفا (توتنهام، ميدلزبرة، ويجان).

3- عمرو زكي - 10 أهداف (ويجان).

4- أحمد المحمدي - 5 أهداف (سندرلاند، هال سيتي).

5- رمضان صبحي - هدفان (ستوك سيتي).

6- أحمد حجازي - هدفان (وست برومتش).

7- حسام غالي - هدف (توتنهام).

8- محمود حسن تريزيجيه - هدف (أستون فيلا).