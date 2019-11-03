بالصور.. الأهلي يستكمل اجراءاته للحفاظ على سرية التدريبات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ريهام حمدي:

واصل النادي الأهلي إجراءاته التى بدأها في الموسم الماضي بغلق ملعب التتش من أجل الحفاظ على سرية التدريبات ومواصلة سير العمل داخل الفريق الأول لكرة القدم بمعقله في الجزيرة.

وأفاد مراسل الخليج 365 أن النادي الأحمر استأنف عمله لاستكمال السور المحيط بملعب "مختار التتش" وذلك للحفاظ على سرية التدريبات.

ويرغب النادي الأحمر أيضاً في تنظيم وجود المراسلين من وسائل الإعلام المختلفة بما لا يخل بمصلحة الفريق الأول.

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وبدأ العمل في السور المحيط بالملعب في عهد الأوروجوياني مارتن لاسارتي، المدير الفني السابق للنادي الأهلي، ثم توقف العمل قبل استئنافه خلال الأيام الماضية.