تختتم اليوم ختام بطولة "الفراعنة الدولية للجمباز" بالغردقة اليوم الأحد فاعليات بطولة الفراعنة الدولية لجمباز الأيروبيك في نسختها الأولي، والمقامة على صالة وزارة الشباب والرياضة بمدينة الغردقة فى محافظة البحر الأحمر خلال الفترة من 1 حتى 3 نوفمبر الجاري، بمشاركة ثماني دول هى التشيك وإيطاليا واذربيجان وسلوفاكيا ورومانيا والجزائر ونيجيريا ومصر، وعددهم 179 لاعب ولاعبة. والجزائر ونيجيريا ومصر، وعددهم 179 لاعب ولاعبة. والتي أقيمت تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز ممثلا في حضور كرستينا ماريا ممثل الاتحاد الدولي ورئيسة اللجنة الفنية في الاتحاد الأوروبي للجمباز ونائب رئيس اتحاد البحر المتوسط للجمباز. يقام حفل الختام بحضور الدكتور ايهاب امين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، وعبد الاول محمد معاون وزير الشباب والرياضة ونائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وممثل الاتحاد الدولي كرستينا ماريا. امين رئيس الاتحاد المصري للجمباز، وعبد الاول محمد معاون وزير الشباب والرياضة ونائبا عن الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة وممثل الاتحاد الدولي كرستينا ماريا. الجدير بالذكر أن اتحاد الجمباز برئاسة الدكتور إيهاب أمين، قرر إقامة البطولة على الصالة المغطاة بمدينة الغردقة في محافظة البحر الأحمر، في تقليد جديد للاتحاد المصرى للجمباز، للعمل علي نشر اللعبة وإقامة البطولات الدولية والقارية خارج القاهرة والإسكندرية.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر اليوم.. اختتام فعاليات بطولة الفراعنة الدولية للجمباز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.