رجال يد الأهلي يستأنف تدريباته اليوم

يستأنف الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد استعدادًا للمباريات المقبلة في بطولة الدوري. ويعود الأهلي إلى

التدريبات بعد حصول اللاعبين على راحة عقب تحقيق الفوز في مباراتي 6 أكتوبر والزهور.

ويعقد السويدي أولا ليندجرين المدير الفني للأهلي محاضرة نظرية قصيرة للاعبين قبل المران، في إطار جهود الجهاز الفني للوصول إلى أفضل مستوى من الجاهزية خلال المباريات.