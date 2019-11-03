يستأنف الفريق الأول لكرة اليد «رجال» بالنادي الأهلي تدريباته اليوم الأحد استعدادًا للمباريات المقبلة في بطولة الدوري. ويعود الأهلي إلىالتدريبات بعد حصول اللاعبين على راحة عقب تحقيق الفوز في مباراتي 6 أكتوبر والزهور.
ويعقد السويدي أولا ليندجرين المدير الفني للأهلي محاضرة نظرية قصيرة للاعبين قبل المران، في إطار جهود الجهاز الفني للوصول إلى أفضل مستوى من الجاهزية خلال المباريات.
كانت هذه تفاصيل خبر رجال يد الأهلي يستأنف تدريباته اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.