أنيلكا: أنتظر الأهلي مجددًا في كأس العالم للأندية

أبدي أنيلكا، نجم كرة القدم الفرنسية الأسبق، سعادته بزيارة مران فريق الأهلي خلال المعسكر المُقام حالياً بالإمارات، مؤكدا أنه يعرف الأهلي جيداً؛ لأنه النادي الأشهر والأعرق في إفريقيا.

وقال أنيلكا إنه كان حريصا على حضور مران الأهلي، ومتابعة تدريباته لأنه النادي صاحب الشعبية الجارفة في القارة السمراء، وقد تخطت شهرته حدود إفريقيا

ووصلت إلى العالمية من خلال مشاركاته المتعددة «5 مرات» في مونديال الأندية.

وأعرب النجم الفرنسي الشهير عن تمنياته بفوز الأهلي بلقب دوري الأبطال الإفريقي، والعودة مُجدداً للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية التي سبق أن قدم فيها عروضا جيدة، وكان خير

سفير للكرة الإفريقية التي قدمت وتقدم دائما للدوريات الأوربية نجوما ولاعبين كبارا من أصحاب المهارات الخاصة والقدرات الفنية العالية.

وأكد أنيلكا أنه يتمنى مشاهدة إحدى مباريات الأهلي في بطولة الدوري أو البطولة الإفريقية خلال الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه يعرف بعض نجوم الأهلي، وفي مقدمتهم حسام غالي ومحمود حسن تريزيجيه، إلى جانب نجوم آخرين من الكرة المصرية التي تُعد من المدارس الكروية الرائدة في القارة السمراء.