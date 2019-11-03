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ننشر فنادق وملاعب بطولة أفريقيا تحت 23 سنة

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تنشر "الوفد"، فنادق وملاعب تدريب المنتخبات خلال بطولة أفريقيا تحت 23 سنة، التي تنطلق يوم الجمعة المقبل وحتى يوم 22 نوفمبر

الجاري.

وقّع المنتخب الأوليمبي في مجموعة تضم مالي والكاميرون وغانا، بينما تضم المجموعة الثانية

كوت ديفوار وزامبيا وجنوب أفريقيا ونيجيريا.

وجاءت الملاعب والفنادق كالتالي:

 

المجموعة الأولى:

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المجموعة الثانية:

 

أما الحكام، فإن تدريبهم سيكون في ملعب جهاز العسكري، على أن تكون الإقامة في فندق تريامف هيليوبوليس

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