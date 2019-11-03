الأهلي يعرض آشعة محمود متولي على طبيب ألماني

أجرى محمود متولي، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، أشعة جديدة في الإمارات، على هامش المعسكر المقام حاليا، وتم عرضها على استشاري ألماني في دبي للاطمئنان على حالته بشكل أفضل والتعرف على مدى تعافيه من الإصابة التيتعرض لها في مباراة السوبر المصري، وأبعدته عن المشاركة الجماعية.
وأصيب متولي بتمزق في العضلة الخلفية خلال مشاركته في مباراة الزمالك، ويخضع لبرنامج علاجي وتأهيلي تمهيدا لعودته من جديد للمشاركةفي المباريات الرسمية. وأوصى الاستشاري الألماني الذي تم عرض الأشعة عليه بعدم الاستعجال في عودة متولي للملاعب، والتمهل في تنفيذ البرنامج العلاجي الذي يسير عليه منذ إصابته في لقاء السوبر. وينفذ متولي برنامجا تأهيليا في صالة الجيم داخل فندق الإقامة منذ وصول بعثة الفريق إلى الإمارات يوم الخميس الماضي.
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