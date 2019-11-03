الأهلي: لم نتلق خطابًا رسميًّا بشأن ملعب مباراة النجم الساحلي

أكد سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي أن النادي لم يتلق خطابًا رسميًّا إلى الآن بشأن ملعب مباراة النجم الساحلي التي تقام يوم 29 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.
وانتشرت تقارير خلال الفترة الأخيرة عن تحديد ملعب رادس لاستضافة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في تونس.
ويخوض فريق الأهلي معسكرًا مغلقًا في الإمارات لمدة أسبوع، ضمن المرحلة الأولى من فترة الإعداد التي حددّها الجهاز الفني خلالفترة توقف مسابقة الدوري الممتاز، ويؤدي الفريق تدريباته على ملعب نادي شباب الأهلي دبي.
وحرص سيد عبدالحفيظ على توجيه الشكر لإدارة ومسئولي نادي شباب أهلي دبي على استقبال الفريق وتذليل أي صعاب في طريق تحضيرات الأهلي خلال معسكره الذي بدأ يوم الخميس الماضي ويستمر إلى الأربعاء المقبل.
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