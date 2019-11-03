سيد عبدالحفيظ يكشف موعد انضمام محترفي الأهلي لمنتخباتهم

تحدث الكابتن سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي الأهلي، عن موقف اللاعبين الأفارقة المحترفين في صفوف الفريق من الانضمام لمنتخباتهم الوطنية؛ تمهيدًا لخوض التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021.

وقال عبدالحفيظ، إن الثلاثي؛ علي معلول ووليد أزارو وجيرالدو، سيتوجهون مباشرة من الإمارات إلى بلادهم؛ للانضمام

لمنتخباتهم الوطنية بعد نهاية فترة المعسكر التدريبي، وفقًا للأجندة الدولية التي تخوض خلالها منتخبات أفريقيا التصفيات المؤهلة لأمم أفريقيا 2021 المقرر إقامتها في الكاميرون.

وينضم معلول لمنتخب تونس الذي يخوض لقائي ليبيا وغينيا الاستوائية

يومي 15 و19 نوفمبر الجاري، فيما ينضم أزارو لمنتخب المغرب الذي يلعب أمام موريتانيا وبوروندي، فيما يلتقي منتخب أنجولا بمشاركة جيرالدو مع جامبيا والجابون يومي 13 و17 من الشهر الجاري.

وينتهي معسكر الأهلي التدريبي في الإمارات يوم الأربعاء المقبل، حيث يخوض الفريق مرانه الأخير بمدينة دبي في الصباح قبل التوجه إلى المطار والعودة إلى القاهرة.