محمد الشناوي: الأهلي هدفه التتويج بدوري أبطال إفريقيا

أشاد محمد الشناوي، حارس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بمعسكر الفريق المقام حاليا في الإمارات ويستمر إلى الأربعاء المقبل، مؤكدا أن هناك الكثير من الأهداف والإيجابيات التي حققها الجهاز الفني والفريق بشكل عام من خلال هذا المعسكر.

وأوضح الشناوي أنه متفاءل بالمرحلة المقبلة إلى أقصى درجة، خاصة في وجود الجهاز الفني الحالي بقيادة السويسري رينيه فايلر، الذي نجح في الفوز بلقب السوبر المحلي في بداية مشواره، إلى جانب الأداء المميز حتى الآن في إفريقيا والدوري .

وأعرب عن أمله في أن تستمر هذه المسيرة خلال المرحلة المقبلة؛ لتحقيق المزيد من الألقاب والبطولات التي يهديها الجهاز والجيل الحالي من اللاعبين للجماهير وكل محبي النادي الأهلي.

وقال الشناوي: «قبل توقف مسابقة الدوري الممتاز، حققنا الفوز في ثلاث مباريات في الدوري، وحصدنا لقب السوبر المحلي، وتأهلنا إلى دور الـ16 «دور المجموعات في دوري أبطال إفريقيا»، ومن المؤكد أن فترة التوقف ليست في صالح الفريق، لكنها لن تكون مؤثرة؛ لأن الفريق اعتاد على مثل هذه المواقف من قبل، ويستطيع العودة من جديد بعد التوقف، ويواصل مسيرته المميزة؛ سواء محليا أو إفريقيا».

وأضاف حارس الأهلي، أن الجميع لمس حالة التغيير في شكل الفريق بشكل عام،

والروح الجديدة والحماس لدى اللاعبين في وجود رينيه فايلر المدير الفني الحالي وجهازه المعاون، وهو يرى أن هذه الروح بدأت منذ الفوز ببطولة الدوري العام الموسم الماضي، وساهمت في تحقيق دفعة معنوية قوية للفريق بشكل عام، مشيرا إلي أنه يأمل في استمرار هذه الروح، وهذا الإصرار الكبير لدي اللاعبين خلال المرحلة المقبلة التي تشهد الكثير من الصعوبات والتحديات.

وفيما يتعلق بمدربي حراس المرمى، قال الشناوي إن مدربه السابق طارق سليمان قدم فترة مميزة حافلة بالبطولات والألقاب مع الأهلي، واستفاد منه الحراس بصورة كبيرة؛ سواء على المستوى الفني أو التعامل النفسي والمعنوي، كما أن ميشيل يانكون المدرب الحالي يقدم أداء متميزا وتربطه علاقة مميزة مع جميع الحراس، ويحاول دائما أن يتحدث إلى الجميع.

وأشار الشناوي إلى أنه يسعى للاستفادة من خبرات يانكون الذي يقوم بتنفيذ تدريبات قوية، ويتمنى أن يكون الفريق موفقا في وجود الجهاز الفني الحالي، ويتوج بجميع البطولات وتحقيق طموحات الجماهير.

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وأوضح حارس الأهلي، أن الفوز بدوري أبطال إفريقيا مع الفريق هو أحد

أهم الأهداف الرئيسية التي يسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة مع الفريق، مشيرا إلى أنه من حق الجماهير على اللاعبين القتال حتى يتوج الأهلي باللقب ويحقق البطولة التاسعة، ويعود من جديد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية.

وأشار الشناوي إلى أن خريطة الكرة في إفريقيا تغيرت منذ موسمين على وجه التحديد، حيث أصبحت المنافسة أكثر صعوبة، في ظل وجود أكثر من فريق ينافس بقوة علي اللقب، كما أن معظم الفرق دعمت صفوفها بشكل جيد، لكن الأهلي قادر على الفوز باللقب وتحقيق البطولة الغالية تنتظرها الجماهير، خاصة أنه يمتلك مجموعة مميزة من اللاعبين تتمتع بالخبرة والكفاءة.

وواصل الشناوي حديثه قائلا: «دائما ما أتحدث إلى نفسي، وأركز على التفاصيل الصغيرة في أدائي خلال المباريات، وأحاول جاهدا أن أعالج أخطائي وتلافيها من مباراة لأخرى، ومن المؤكد أن هذا الأمر يصب في مصلحة الفريق بشكل عام، ودائما ما أبحث عن الظهور بشكل جيد».

وأضاف: «لا أشغل نفسي كثيرا بنتائج المباريات السابقة، ودائما ما يكون تركيزنا في المباريات المقبلة؛ من أجل تحقيق الفوز بالبطولات والألقاب».

وفيما يتعلق بالمنتخب الوطني شدد الشناوي على أن المنتخب أمامه الكثير من التحديات في المرحلة المقبلة، مشيرا إلى أنه يشعر بمدى الحزن الذي أصاب الجماهير؛ بسبب ما حدث في البطولة الإفريقية الأخيرة التي أقيمت في مصر.

وعبر عن أمله في تلبية وتحقيق طموحات الجماهير مع الجهاز الفني الجديد، والتأهل أولا إلى بطولة إفريقيا ثم الفوز باللقب وحسم التأهيل إلى كأس العالم، وجميعها أهداف مستقبلية يتطلع الجميع في المنتخب الوطني لتحقيقها