اونلاين | plus يلا شووت HD مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج افريكانز مباشر stream شوت اونلاين ستريم رابط ماتش ليفربول

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خطوة واحدة تفصل بيراميدز عن تحقيق إنجاز تاريخي في مسيرته الكروية أمام يانج أفريكانز التنزاني ، مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز على ملعب الدفاع الجوي، في إياب دور الـ 32 الثاني ببطولة الكونفيدرالية الإفريقية.

الفوز الذي حققه فريق بيراميدز في مباراة الذهاب في تنزانيا بهدفين مقابل هدف، ستمنحه دفعة قوية من أجل مواصلة المشوار نحو دور المجموعات وكتابة التاريخ في أول مرة يتأهل فيها الفريق الأزرق إلى بطولة إفريقية.

وكان النجم الإيفواري إيريك تراوري والمخضرم عبد الله السعيد هما من سجلا ثنائية بيراميدز في شباك يانج أفريكانز، ليقربا فريقهما من بلوغ دور المجموعات لأول مرة في تاريخه عقب تغيير اسمه من الأسيوطي سبورت إلى الأهرام ثم تم الاستقرار على بيراميدز اف سي بعد أن اشتراه معالي المستشار تركي آل الشيخ، وتمكن من خلال الظهور الأول تحت المسمى الجديد أن يحقق المركز الثالث في الدوري ويحقق الفوز على الأهلي والزمالك في مسابقة الدوري وبطولة الكأس.

التشكيل المتوقع لبيراميدز أمام يانج أفريكانز:

في حراسة المرمى: أحمد الشناوي

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في خط الدفاع: محمد حمدي - عبد الله بكري - ولفريد كانون - رجب بكار

في خط الوسط: نبيل دونجا - إيريك تراوري - محمد فاروق - عبد الله السعيد - عمر جابر

في خط الهجوم: جون أنطوي

موعد مباراة بيراميدز ضد يانج أفريكانز في الكونفيدرالية

فريق بيراميدز يخوض مباراة صعبة من أجل التأهل لدور المجموعات بالكونفيدرالية أمام يانج أفريكانز في تمام الساعة الساعة التاسعة مساء بتوقيت البحرين ، الساعة العاشرة مساء بتوقيت دولة الإمارات العربية ، الساعة الثامنة مساء اليوم القاهرة، التاسعة مساء بتوقيت العراق، الساعة التاسعة مساء بتوقيت صنعاء، الساعة الثامنة مساء بتوقيت ليبيا، الساعة الثامنة مساء بتوقيت سوريا، الساعة الثامنة مساء بتوقيت الأردن ، الساعة السابعة مساء بتوقيت الجزائر، الساعة الثامنة مساء بتوقيت القدس، الساعة التاسعة مساء بتوقيت بيروت، الساعة التاسعة مساء بتوقيت مكة المكرمة، ويمكنكم مشاهدتها عبر قناة أون سبورت.

ونجح ديسابر في إثبات قدراته بتدريب منتخبات وأندية إفريقية قبل ذلك وخوضه غمار المنافسة في القارة السمراء وهو ما جعله يقود فريقه لتحقيق الانتصار في الجزائر على حساب شباب رياضي بلوزداد بهدف دون رد بعد أن انتهت مباراة الذهاب في الدفاع الجوي بنتيجة التعادل 1-1، وذلك بدور الـ32 الأول.