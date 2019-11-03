اونلاين | hd يلا شوت مشاهدة مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز بث مباشر kora live تابع لايف مباراة بيراميدز رابط "on sport" مجانا لايف

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بيراميدز ويانج أفريكانز بث مباشر ، يستضيف ستاد الدفاع الجوى مباراة العودة من الدور 32 مكرر من بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية الموسم 2019 / 2020 ، استطاع فريق بيراميدز أن يحقق الفوز في مباراة الذهاب بنتيجة هدفين مقابل هدف وحيد ، أحرز الأهداف اللاعب عبدالله السعيد و اللاعب إيريك تراوري ، نتيجة جيدة جدا لفريق الأهرام خارج الأرض ، وبالتأكيد هذه النتيجة سوف تريحه في مباراة العودة اليوم ، حيث أن أي تعادل بأي نتيجة أو أي فوز للفريق سيجعله يصعد للدور القادم مباشرة ، ننتظر أن نشاهد مباراة قوية من الفريق لضمان التأهل للدور السادس عشر من البطولة ، يذكر أن النسخة الأخير من هذه المسابقة قد حصل عليها فريق الزمالك المصري .

مباراة بيراميدز ويانج أفريكانز بث مباشر

يقام اللقاء اليوم بين فريقي بيراميدز ويانج أفريكانز بث مباشر وذلك في يوم الأحد الموافق 3 – 11 – 2019 ، وذلك علي استاد الدفاع الجوى ، وسوف يكون اللقاء علي فضائية On Sports HD1 ، توقيت اللقاء في الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة ، التاسعة مساءً بتوقيت مكة المكرمة .

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مشاهدة بيراميدز ويانج أفريكانز بث مباشر

سوف يتم تغيير الرابط الخاص بمباراة بيراميدز ويانج أفريكانز بث مباشر قبل اللقاء بنصف ساعة ، وفي حالة توقف البث المباشر يمكنك إعادة تحميل الصفحة أو الضغط علي مفتاح F5 من الكيبورد لإعادة التحميل .