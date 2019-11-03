اونلاين | kora اونلاين star مشاهدة مباراة المصري وكوت دور stream بث مباشر مباراة المصري رابط "اون سبورت" جودة HD مباشر YOUTUBE

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يقدم موقع يلا شوت الجديد مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وكوت دور بث مباشر بتاريخ 03-11-2019 كأس الكونفيدرالية الأفريقية ويستعد فريق المصري البورسعيدي لمواجهة فريق كوت دي أور في المباراة التي تجمع بينهما ضمن مباريات إياب دور الـ 17 من بطولة الكونفيدرالية الإفريقية، والتي من المقرر لها أن تقام على استاد برج العرب بالإسكندرية، وقد وصل إلى مطار القاهرة الدولي طاقم التحكيم الدولي البوركينابي المكلف بإدارة المباراة، وكان في استقبال الوفد الأستاذ محمد السقا مسؤول النادي المصري، والذي قام بإصطحاب الطاقم إلى مدينة برج العرب ويستعد فريق المصري لتحقيق الفوز خلال هذه المباراة بعدما تمكن من تحقيق الفوز بـ 4 أهداف مقابل هدف خلال مباراته أمام فريق ماليندى الزنجبارى، ليحقق فوزاً خلال مباراة الإياب بـ 3 أهداف مقابل هدف، ليتأهل بعد هذا الفوز إلى دور الـ 17، وتمكن فريق المصري البورسعيدي من تحقيق الفوز خلال مباراة الذهاب أمام فريق كوت دي أور والتي انتهت بـ 4 أهداف نظيفة ويسعى فريق المصري البورسعيدي أن يحقق نتيجة إيجابية ,ان يحطم الرقم القياسي بعدما تمكن من تحقيق الفوز الساحق أمام فريق ماليندي بـ 4 أهداف مقابل هدف، خلال المباراة التمهيدية للنسخة الحالية.

المصري البورسعيدي Vs كوت دور.

البطولة : كأس الكونفيدرالية الأفريقية (دور الـ 32 (مباراة اياب)).

القنوات الناقلة : ON Sport 1 .

الملعب : ستاد الجيش بالسويس .

المعلق : حاتم بطيشة .

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موعد المباراة :

4:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

3:00 مساءاً بتوقيت مصر .

3:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

3:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

3:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

3:00 مساءاً بتوقيت لبنان .