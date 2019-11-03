اونلاين | كورة ONLINE بث مباشر مباراة المصري وكوت دور مشاهدة مباراة المصري الان time SPORT كورة لايف رابط مباراة المصري يلا شوتHD

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مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وكوت دور بث مباشر 03-11-2019 كأس الكونفيدرالية الأفريقية

مشاهدة مباراة المصري البورسعيدي وكوت دور بث مباشر 03-11-2019 كأس الكونفيدرالية الأفريقية، حيث يحل فريق كوت دي أور من سيشل ضيفاً على نظيره فريق المصري البورسعيدي في إطار إياب دور ال32 مكرر في بطولة كأس الإتحاد الأفريقي، وتُقام مباراة المصري وكوت دي أور اليوم الأحد الموافق 3 نوفمبر 2019 على الأراضي المصرية. ويستضيف استاد الجيش بالسويس مباراة المصري البورسعيدي وكوت دور .وتُقام المباراة في تمام الساعه 3 بتوقيت السعودي

المصري البورسعيدي Vs كوت دور.

البطولة : كأس الكونفيدرالية الأفريقية (دور الـ 32 (مباراة اياب)).

القنوات الناقلة : ON Sport 1 .

الملعب : ستاد الجيش بالسويس .

المعلق : حاتم بطيشة .

موعد المباراة :

3:00 مساءاً بتوقيت السعودية .

2:00 مساءاً بتوقيت مصر .

2:00 مساءاً بتوقيت فلسطين .

2:00 مساءاً بتوقيت الأردن.

2:00 مساءاً بتوقيت سوريا .

2:00 مساءاً بتوقيت لبنان .

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3:00 مساءاً بتوقيت العراق .

2:00 مساءاً بتوقيت السودان .

3:00 مساءاً بتوقيت اليمن .

2:00 مساءاً بتوقيت ليبيا .

1:00 مساءاً بتوقيت تونس .

1:00 مساءاً بتوقيت الجزائر .

1:00 مساءاً بتوقيت المغرب .

4:00 مساءاً بتوقيت الإمارات.

3:00 مساءاً بتوقيت البحرين.

4:00 مساءاً بتوقيت سلطنة عُمان.

3:00 مساءاً بتوقيت الكويت .

3:00 مساءاً بتوقيت قطر.

12:00 ظهراً بتوقيت موريتانيا.

3:00 مساءاً بتوقيت جزر القمر .

12:00 ظهراً بتوقيت غرينتش GMT .