رياضة | زيدان يطرد مهاجم ريال مدريد بقرار ناري

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر زيدان يطرد مهاجم ريال مدريد بقرار ناري والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لفريق ريال مدريد الإسباني التخلص من لاعب جديد في صفوف الملكي قبل فتح الانتقالات الشتوية القادمة.

واكدت تقارير صحفية إسبانية على أن زيدان قرر بشكل نهائي بيع مهاجم الملكي ماريانو دياز في يناير القادم خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة فمند عودة اللاعب من ليون الفرنسي لم يكن له أي دور مع الفريق ولم يعتمد عليه زيدان في تشكيل الملكي.

ويفضل زيدان الاعتماد على الثنائي كريم بنزيمة ويوفيتش في الخط الهجومي للملكي خلال الموسم الجاري ولم يمنح دياز أي فرصة للمشاركة

ويحاول فريق إشبيلية استغلال وضع دياز في ريال مدريد بطلب التعاقد معه ولكن لن يسمح بيريز بخروج اللاعب إلا في حالة الحصول على 20 مليون يورو.