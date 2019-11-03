رياضة | يد الشارقة يغادر إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في كأس آسيا للأندية 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر يد الشارقة يغادر إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في كأس آسيا للأندية 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تغادر بعثة فريق رجال كرة اليد بنادي الشارقة الرياضي فجرالاثنين 4 نوفمبر متجهة إلى كوريا الجنوبية للمشاركة في البطولة الآسيوية الـ 22 للأندية أبطال الدوري ، التي تحتضنها مدينة سام شوك خلال الفترة من 7 إلى 17 نوفمبر الجاري.

وقد أعلن نادي الشارقة عن ضم كل من عمر الوكيل، الدولي المصري، كلاعب حر، ومحترف الجزيرة الإماراتي السويدي، بير ماكسيمليام، لينضما إلى المحترفين المسجلين في قائمة الفريق، علي زين، وعلي ميرزا، ليكمل الرباعي المحترف قائمة ممثل الوطن في آسيوية اليد.

ويترأس سعادة محمد عبيد الحصان، عضو مجلس إدارة نادي الشارقة، رئيس إدارة الألعاب الجماعية، بعثة الشارقة في البطولة، والتي تضم قائمة من 31 فرد تشمل لاعبي الفريق والأجهزة الفنية والإدارية والطبية والإعلامية.

ويذكر أن قرعة البطولة التي تضم 11 فريقاً، أوقعت الشارقة ضمن المجموعة الأولى، حيث يفتتح الملك مبارياته بمواجهة الفريق الكوري المستضيف للبطولة إس كى هاوكس، الخميس 7 نوفمبر، ثم يلاقي زاغروس، الأحد 10 نوفمبر، ويلعب ضد الكويت الكويتي، الاثنين 11 نوفمبر، قبل أن يختتم الدور التمهيدي أمام العربي 13 نوفمبر الجاري.

فيما تضم المجموعة الثانية أندية، الوحدة السعودي، وباربار البحريني، والعربي الكويتي، و عمان العماني، والوكرة، وفولاذ.

ويتأهل أول وثاني كل مجموعة للدور قبل النهائي، وباقي الفرق تلعب في دور الترضية لتحديد المراكز من الخامس إلى الحادي عشر.

ومن جهته قدم محمد عبيد الحصان، رئيس إدارة الألعاب الجماعية الشكر للاتحاد البحريني لكرة اليد و لنادي النجمة على حسن استضافة الفريق خلال معسكره الأخير بالمنامة تحضيراً للبطولة الآسيوية،

Advertisements

كما توجه الحصان بالشكر لنادي الجزيرة الإماراتي وللاتحاد المصري لكرة اليد، لتعاونهما مع نادي الشارقة في تسهيل مهمة التعاقد مع اللاعبين.

وكذلك لناديي النصر وشباب الأهلي دبي، على مبادرتهما في التعاون مع نادي الشارقة لضم لاعبين محترفين للمشاركة مع الفريق في الآسيوية.

وقال رئيس إدارة الألعاب الجماعية : « نتشرف بأننا ممثلين لدولة الإمارات للمرة الثالثة على التوالي في هذا المحفل الآسيوي لكرة اليد، لقد حققنا الميدالية البرونزية في النسخة الأخيرة بالكويت 2019، وحصدنا قبلها المركز الرابع بالهند 2018، واليوم نشارك في النسخة الـ 22 للأندية أبطال الدوري، ونتنافس مع 11 فريق من أفضل أندية كرة اليد في قارة آسيا. »

وأضاف : « نشكر إدارة النادي برئاسة سعادة اللواء سالم عبيد الحصان الشامسي، لتوفيرها كل متطلبات الفريق، وكذلك الشكر موصول لمجلس الشارقة الرياضي على دعمه المستمر لنا.

لقد خضنا معسكر خارجي ناجح في البحرين لزيادة تركيز اللاعبين ودخولهم في أجواء المنافسة، قبل انطلاق البطولة، ولدينا أفضل العناصر المواطنة بالإضافة للمحترفين، وثقتنا كبيرة في الفريق وجهازه الفني، نؤكد أننا سنبذل أقصى جهد للظهور بالشكل اللائق وفقاً لنتائجنا الجيدة في المشاركات السابقة، ولكن لا نستطيع الوعد أو القطع بمركز معين لأننا سنواجه فرق تمتلك إمكانات ضخمة وأعداد كبيرة من اللاعبين المحترفين، بالإضافة لظروف الساعة البيولوجية وفارق التوقيت في كوريا الجنوبية، والتي نحاول التغلب عليه بالتدريب في الفترة الصباحية في نفس توقيت المباريات، والسفر مبكراً إلى مدينة سام شوك. »