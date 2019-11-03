رياضة | نادي بالم هيلز يحتضن أول بطولة ناشئين رسمية في لعبة الاسكواش

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نادي بالم هيلز يحتضن أول بطولة ناشئين رسمية في لعبة الاسكواش والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحتضن نادي بالم هيلز، أول بطولة ناشئين رسمية في جدول مسابقات الاتحاد المصرى للاسكواش، تحت ١١ و ١٣ سنة ولاد وبنات.

وتقام البطولة في الفترة من ٧ نوفمبر إلى العاشر من نفس الشهر، بمشاركة أكثر من ٥٠٠لاعب ولاعبة.

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وأكد أمير وجيه اسطورة الاسكواش والمستشار الفنى لأكاديمي نادي بالم هيلز للاسكواش، على استعداد النادي لاستقبال البطولة الأولى على ملاعب بالم هيلز موجها الدعوة المفتوحة للجميع من أجل حضور تلك البطولة التي يتم احتساب نقاطها داخل الاتحاد.

وأعرب وجية عن سعادته باستضافة ملاعب بالم هيلز هذه البطولة الاولى، متمنيا أن تبرز هذه البطولة نجوم جدد صاعدة وواعدة في لعبة الاسكواش.

وأشار إلى أن الجميع داخل نادي بالم هيلز يعمل من أجل نجاح البطولة، كما قدم امير وجيه شكره للإتحاد المصرى للإسكواش على دعمه لهذه البطولة.