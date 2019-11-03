رياضة | لاعبو ولاعبات مصر يسيطرون على منافسات بطولة الفراعنة الدولية الأولى للايروبك

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر لاعبو ولاعبات مصر يسيطرون على منافسات بطولة الفراعنة الدولية الأولى للايروبك والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سيطر لاعبو ولاعبات منتخب مصر والأندية المصرية على منافسات بطولة الفراعنة الدولية الاولي للايروبك التى تستضيفها مدينة الغردقة خلال الفترة من 31 وحتى 4 نوفمبر الجارى والتى تشارك فيها سبعة دول ، ففى منافسات الثلاثي كبار فاز منتخب مصر بالمركز الأول والميدالية الذهبية ، وحل المنتخب الجزائرى في المركز الثاني وحصل على الميدالية الفضية ، وفى منافسات الثلاثي (ناشئين) .

وحصل فريق نادي سموحة الممثل عن مصر على المركز الأول والميدالية الذهبية ، وخل فريق نادي المؤسسة الممثل عن مصر في المركز الثاني وحصل على الميدالية الفضية .

ولم يختلف الحال فى كنافسات بطولة الثلاثي للمراحل السنية عن ذى قبل ، حيث فاز فريق نادي سموحة بالمركز الاول والميدالية الذهبية ، وحل فريق نادي سموحة (ب) فى المركز الثانى وحصل على الميدالية الفضية ، وجاء فى المركز الثالث فريق نادي الشمس ، وفى منافسات بطولة فردي الآنسات للمراحل السنية ، جاءت في المركز الأول اللاعبة فالري سيكوفا من بلاروسيا ، وفي المركز الثاني اللاعبة مني السويفي من مصر ، وفي المركز الثالث كرما غرابة مصر .