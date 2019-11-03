رياضة | معسكر بلا وديات.. إلغاء مباراة الأهلي والعروبة في الإمارات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر معسكر بلا وديات.. إلغاء مباراة الأهلي والعروبة في الإمارات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي صرف النظر عن إقامة مباراة ودية خلال المعسكر التدريبي المقام حاليا في الإمارات والاكتفاء بالتدريبات اليومية على ملعب شباب أهلي دبي للتحضير للمواجهات المهمة التي يخوضها الفريق في المرحلة المقبلة؛ سواء فيما يتعلق بمنافسات بطولة الدوري الممتاز أو بطولة دوري أبطال إفريقيا.

وحصل الفريق على راحة من التدريبات اليوم، ووافق الجهاز الفني على قيام اللاعبين بجولة حرة داخل مدينة دبي بعد إلغاء مباراة العروبة الإماراتي.

وشهدت تدريبات الأهلي التي تقام في معسكر الإمارات التركيز على الجانب الفني والخططي بصورة كبيرة، من خلال تنفيذ بعض الجمل الفنية التي يرغب الجهاز الفني في تنفيذها خلال المباريات الرسمية.