رياضة | الصدمة.. مباراة الأهلي والنجم الساحلي تبحث عن ملعب

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الصدمة.. مباراة الأهلي والنجم الساحلي تبحث عن ملعب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي أنه لم يتلق خطابا رسميا إلى الآن بشأن ملعب مباراة النجم الساحلي التي تقام يوم 29 نوفمبر الجاري في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وانتشرت تقارير خلال الفترة الأخيرة عن تحديد ملعب رادس لاستضافة مباراة الأهلي والنجم الساحلي في تونس.

ويخوض فريق الأهلي معسكرا مغلقا في الإمارات لمدة أسبوع، ضمن المرحلة الأولى من فترة الإعداد التي حددها الجهاز الفني خلال فترة توقف مسابقة الدوري الممتاز، ويؤدي الفريق تدريباته على ملعب نادي شباب الأهلي دبي.

وحرص سيد عبدالحفيظ على توجيه الشكر لإدارة ومسئولي نادي شباب أهلي دبي على استقبال الفريق وتذليل أي صعاب في طريق تحضيرات الأهلي خلال معسكره الذي بدأ يوم الخميس الماضي ويستمر إلى الأربعاء المقبل.