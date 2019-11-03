رياضة | إنتر ميلان يصدم برشلونة وميسي في الصفقة المنتظرة

وجه نادي إنتر ميلان صدمة مدوية لنادي برشلونة الإسباني خلال الفترة الحالية بعد سعي البرسا التعاقد مع احدي الصفقات من داخل الفريق الإيطالي.

ذكرت صحيفة لاجازيتا ديلو سبورت الإيطالية، أن إنتر ميلان رفض عرض برشلونة لرحيل مهاجمه الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز خلال الصيف المقبل

واضافت الصحيفة، أن النيترازوي أكد رفضه لفكرة رحيل مهاجمه الأرجنتيني بأي ثمن في الصيف المقبل، حيث تبذل الإدارة جهدا كبيرا لإقناع اللاعب بتعديل عقده وزيادة راتبه وإلغاء الشرط الجزائي.

وقدم مارتينيز أداءا رائعا مع الفريق الإيطالي، ونجح في تسجيل 7 أهداف في 13 مباراة.

ويمتلك النجم الأرجنتيني شرطا جزائيا في عقده، يسمح له بالرحيل لأي فريق مقابل 111 مليون يورو، ويسعى الإنتر لإزالة هذا البند.