رياضة | مدرب أسوان لـ"الجبلاية": "هنلاعب مين الماتش الجاي"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر مدرب أسوان لـ"الجبلاية": "هنلاعب مين الماتش الجاي" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

طلب مجدي عبد العاطي المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي أسوان من اتحاد الكرة المصري معرفة منافسه في المباراة المقبلة عقب نهاية فترة توقف الدوري.

وغرد عبد العاطي عبر حسابه بمواقع التواصل "تويتر" :"أنا عارف إنه سؤال مش في وقته بس ممكن أعرف إحنا هنلاعب مين الماتش الجاي بعد إذنكم؟ اتحاد الكرة".

وتتوقف بطولة الدوري المصري حاليًا بسبب استعداد منتخب مصر الأوليمبي للمشاركة في بطولة أمم إفريقيا تحت ٢٣ عام والمؤهلة لأولمبياد طوكيو ٢٠٢٠، بجانب استعداد منتخب مصر الأول لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر في التصفيات المؤهلة لأمم إفريقيا ٢٠٢١.