رياضة | تقييم نجوم برشلونة ضد ليفانتي (أرقام)

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر تقييم نجوم برشلونة ضد ليفانتي (أرقام) والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تلقى فريق برشلونة الخسارة مساء أمس السبت أمام مضيفه ليفانتي بهدف مقابل ثلاثة في المباراة التي جرت ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني "الليجا".

ولم يتمكن الفريق الكتالوني في تحقيق الانتصار ليتلقى الخسارة الثالثة له هذا الموسم.

وكشفت صحيفة "سبورت" الإسبانية عن تقييم لاعبي برشلونة عقب الخسارة التي تعرضوا لها أمس :-

تير شتيجين ٥



سيميدو ٦



بيكيه ٣



لينجليت ٣

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سيرجيو روبيرتو ٥



فرانكي دي يونج ٥



أرثور ٤



أرتورو فيدال ٤



ليونيل ميسي ٦



جريزمان ٤



لويس سواريز ٥