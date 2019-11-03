زيدان يعلن غضبه من حكم مباراة أمس

الأحد 3 نوفمبر 2019

زيدان

أكد المدير الفني لريال مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أن فريقه استحق ضربة جزاء في مباراته أمام ريال بيتيس التي انتهت بالتعادل السلبي، بسبب وجود لمسة يد من جانب اللاعب المغربي زهير فضال.



وقال زيدان في مؤتمر صحافي عقب اللقاء الذي أقيم في ملعب سانتياغو برنابيو ضمن الجولة 12 من الدوري الإسباني: "لن أتدخل في قرارات الحكام.. رأيت لمسة يد ولكن هذا رأي الحكم، لا يجب التفكير كثيراً في الأمر فقد قدمنا مباراة جيدة ولكننا بالتأكيد افتقدنا للهدف".

وتابع: "الرأي كان رأي الحكم لأنه لم يلجأ لتقنية التحكيم بالفيديو (فار)، الحكم اتخذ هذا القرار ويجب احترامه، نعرف ماذا حدث لأنني رأيت لمسة يد ولكن يجب احترام ما يقوله الحكم".

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وعن أداء الفريق قال زيدان: "قدمنا مباراة جيدة خاصة في الدقائق الـ45 الأولى من عمر المباراة، ولكننا افتقدنا للتسجيل، هذا أمر مؤسف ولكن يجب المضي قدماً".

وتابع: "لست غاضباً، أهدرنا نقطتين ولكن في النهاية أنظر للجانب الإيجابي فقد واجهنا خصماً قوياً صعب الأمور علينا في الشوط الثاني، بيتيس فريق جيد وسنحت لدينا فرص للتسجيل ولكننا أهدرناها".

وأبرز زيدان تقارب مستوى الفرق في الدوري الإسباني بعدما خسر برشلونة السبت، أمام ليفانتي 1-3، ليتقاسم مع الريال الصدارة بـ22 نقطة، علماً بأن الفريق الكاتالوني يتفوق بفارق الأهداف.

وقال زيدان: "نحن المتصدران خسرنا نقاط، بالنسبة لي هذا أفضل دوري في العالم ولا توجد مباراة سهلة أبداً، ويمكن ملاحظة الأمر من نتائج اليوم، فكل الفرق يمكن أن تصعب الأمور عليك، ليس من السهل الفوز بالدوري وهذا الجميل في الأمر أيضاً".

وعن افتقاد التسجيل دافع زيدان عن فريقه قائلاً: "في المباراة الماضية سجلنا 5 أهداف، لن نسجل دائماً 5 أهداف، نحن نعلم أن الأهم هو صناعة الفرص واليوم افتقرنا للتسجيل أمام خصم دافع بشكل جيد وعلينا تقبل الأمر".