شكرا لقرائتكم خبر عن طبيب الأهلي: مروان محسن يفصل قناع وجه جديد في الإمارات والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - يتوجه مروان محسن، مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، إلى أحد المراكز الطبية في مدينة دبي بالإمارات خلال الساعات المقبلة، لإجراء قياسات جديدة، قبل تصميم قناع الوجه الجديد الذي سيعود به إلى القاهرة، والذي سيكون ملازما له في المرحلة المقبلة خلال التدريبات اليومية والمباريات الرسمية.

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ووفقًا للموقع الرسمي للنادي، ألغى الأهلي فكرة الاستعانة بقناع وجه من إسبانيا، واستغل الجهاز الطبي وجود الفريق في معسكر الإمارات للتوجه إلى أحد المراكز الطبية المتخصصة التي يشرف عليها أطباء من أوروبا؛ لتفصيل قناع وجه لمروان محسن على أن يعود به إلى القاهرة.

وكان طبيب الفريق خالد محمود، قد استعان بقناع وجه مؤقت للمهاجم الدولي خلال الفترة الماضية، بعد اكتمال جاهزيته طبيا وعودته إلى المشاركة في المران الجماعي.

وكان مروان محسن قد تعرض لإصابة بكسر في عظام الوجه خلال مشاركته في مباراة سموحة ضمن الجولة الأولى من بطولة الدوري الممتاز وخضع لعملية جراحية وبرنامج علاجي، قبل مشاركته في مران الفريق، بعد التأكد من جاهزيته وشفائه بشكل تام من الإصابة.