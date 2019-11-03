شكرا لقرائتكم خبر عن أبرز أرقام ريال مدريد × ريال بيتيس: إخفاق تاريخي في سانتياجو بيرنابيو والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سقط ريال مدريد في فخ التعادل السلبي على ملعبه ضد ضيفه الأندلسي، ريال بيتيس، في مواجهة ضمن مباريات الجولة الثانية عشر من الدوري الإسباني «لاليجا».

وفشل ريال مدريد في استغلال تعثر المتصدر الحالي برشلونة، واكتفى بحصوله على نقطة يتيمة رفعت من رصيد النادي إلى 22 نقطة بنفس رصيد المتصدر الذي يتفوق بفارق الأهداف، مع تبقي مباراة مؤجلة بين الفريقين من الجولة العاشرة.

ولم ينجح ريال مدريد في اختراق صفوف أسوأ خط دفاع في لاليجا هذا الموسم مع استقبال ريال بيتيس لـ21 هدف، لكن أصحاب الأرض الذين كان متوسط تسجيلهم على ملعبهم قبل هذه المباراة هو 3 أهداف في المباراة الواحدة (سجلوا 15 هدف في 5 مباريات) فشلوا في التهديف ضد الفريق الأندلسي.

وسيطر ريال مدريد على المباراة التي تألق خلالها حارس مرمى الضيوف، جويل روبليس، مع تصديه لـ7 كرات ليحافظ على نظافة شباكه للمرة الثانية فقط هذا الموسم من إجمالي 12 مباراة لعبها في الدوري حتى الآن.

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وقدم البلجيكي إيدن هازارد مباراة جيدة، لكنه لم يكن حاضرًا على مستوى التهديد الهجومي، فالجناح المهاجم لم يحاول التسديد طوال المباراة، مكتفيًا بمحاولات المراوغة (6 محاولات ناجحة من 7) وصناعة الفرص (1)، لكنه كان لاعب من بين 3 لاعبين فقط من جانب ريال مدريد الذين فشلوا في القيام بأي محاولة تسديد طوال المباراة بعيدًا عن حارس المرمى كورتوا (مع فاران والبديل يوفيتش الذي دخل المباراة في أخر 7 دقائق).

وألغت تقنية الفيديو هدفًا لهازارد في بداية المباراة كان كفيلًا بمنح ريال مدريد النقاط الكاملة للمباراة، لتكون قرارات الـ«VAR» في لاليجا هذا الموسم تسببت في حرمان ريال مدريد من 4 نقاط كاملة حتى الآن، أكثر من أي نادي آخر.

وفشل ريال مدريد للموسم الثالث على التوالي في الفوز على ريال بيتيس في مباراة بين الفريقين في لاليجا على ملعب سانتياجو بيرنابيو، بعد أن كان خسر 1-0 في موسم 2017/2018 وخسر 2-0 في موسم 2018/2019.

وأوضحت الاحصائيات أن ريال بيتيس هو أول نادي زائر في تاريخ لاليجا يلعب 3 مباريات متتالية على ملعب سانتياجو بيرنابيو دون أن يستقبل هدف، ليفشل ريال مدريد من التسجيل ضد نفس الخصم في 3 مناسبات متتالية على سانتياجو بيرنابيو للمرة الأولى في تاريخ الدوري الإسباني.

وجاءت نتيجة مساء الأمس ليتعادل ريال مدريد سلبيًا على ملعبه في مختلف البطولات للمرة الأولى على الإطلاق خلال قيادة المدرب زين الدين زيدان للفريق.