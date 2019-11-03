تفاصيل مفاوضات الأهلي المصري مع زيزو قبل انضمامه لصفوف الزمالك

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأحد 3 نوفمبر 2019

صرح لاعب نادي الزمالك ومنتخب مصر “أحمد سيد” زيزو اليوم، أن مسؤولي النادي الأهلي قد تقدموا له بمفاوضات شفهية، وذلك قبل أن يقوم بإتمام إجراءات نقله إلى القلعة البيضاء.



وخلال تصريحاته التي قام بها على القناة الرياضية “اون سبورت”، فقد أشار إلى المواجهات التي تتم بين الأهلي والزمالك، واصفًا إياها بالعيد، مشيرًا إلى التجهيزات التي تتم لتلك المواجهات، والتي تختلف بشكل واضح عن تجهيزات أي مباريات أخرى.

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وأضاف زيزو، أن الأهلي قد تقدم له بعرض شفهي وذلك قبل الانتقال مباشرة إلى صفوف نادي الزمالك، مشيرًا إلى أن المفاوضات التي تمت بينه وبين إدارة الزمالك انتهت بسرعة جدًا ولم تتجاوز اليومين.

هذا وأكمل تصريحاته، بأن التجهيزات للمباريات التي يشارك فيها النادي الأهلي عادة ما تكون تجهيزات صعبة على حد وصفه، ويرجع هذا إلى إهتمام المصريين بصورة عامة بمباريات النادي الأهلي وحرص الجميع على متابعة أحداثها باستمرار.

وأضاف خلال تصريحاته، أنه كان حريص جدًا على متابعة جميع مباريات النادي الأهلي هو وزملائه عندما كانوا منتمين إلى نوادي رياضية غير النادي الأهلي، وذكر في نهاية التصريحات التي قام بها مدى حبه لمباريات النادي الأهلي، والذي زاد الآن، حتى أنه أصبح يعتبر مبارياته الآن بمثابة عيد له وللاعبين آخرين، وأختتم بأن مباريات القمة في كفة ومباريات الدوري في كفة أخرى، لينهي تصريحاته التي قام بها اليوم.